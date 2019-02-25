شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القلب يطلق خدمه الاستعلام عن موعد القسطرة القلبية عبر الهاتف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس هيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن معهد القلب التابع للهيئة سوف يبدأ خدمة الاستعلام عن ميعاد إجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب على الرقم 01014099953.
وبإمكان المرضي الذي يعالجون على نفقة الدولة والتأمين الصحي إرسال الرقم القومي ورقم التليفون الموبايل برساله على الواتس اب. وسيتم الرد بميعاد وتاريخ إجراء العملية أو القسطرة.
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