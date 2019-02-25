شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء الطرق: نفذنا مشروعات بـ3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل أن الإيرادات المحققة بلغت 3 مليارات جنيه بزيادة 52.8% عن المخطط المستهدف وتحقيق أرباح بلغت حوالى 100 مليون جنيه في العام الذي أنشأت فيه الشركة مبنى إداريا مجهزا بأحدث التقنيات على مساحة 2000م من الأرض التي تملكها الشركة بمنطقة الهايكستب، وواصلت الشركة خلال العام أعمال تطوير ورفع كفائة معداتها وسياراتها بتكلفة 31.9 مليون جنيه.

وقال المهندس على عياد، رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إن السنوات الثلاثة الأخيرة قد امتلكت مقومات جديدة أهلتها للدخول في منافسات جديدة في سوق العمل وتعددت جهات الإسناد وتنوعت المشروعات التي تنفذها الشركة وتحققت نهضة غير مسبوقة بقطاعات الإنشاءات والكبارى والأعمال المدنية بالشركة. مما جعل الشركة التي تميزت بسرعة إنجاز المشروعات من أهم شركات الدولة في إنجاز المشروعات الوطنية والبنية التحتية بمختلف أشكالها.

وأضاف أن كمية المعدات ساعدت الشركة في التفوق وكذلك امتلكت الشركة أنواعا من المعدات والآليات الجديدة مثل الحفارات وماكينات دق خوازيق الكبارى وسيارات نقل الخلطة الخرسانية ومحطات الخلط الخرسانية، نوعيات جديدة من التريلات المجهزة لنقل خامات ومواد العمل بمشروعات الشركة. مما كات له أثر مباشر في تحقيق قفزات نهضوية تاريخية بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق. إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق لوزارة النقل.