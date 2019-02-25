شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة محولات كهرباء القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء عملية إنشاء محطة محولات كهرباء جديدة بمدينة القصير على مساحة ٧٠ ألف متر بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 500 مليون جنيه، وذلك بهدف القضاء نهائيا على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحد وتوفير الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية والتوسعة العمرانية. وأكد اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير خلال تفقده الأعمال الإنشائية بمحطة محولات الكهرباء الجديدة غرب مدينة القصير، أن محطة الكهرباء الجديدة هي محطة ربط، وأن الأعمال الإنشائية بها تقوم على إنشاء مبنى إداري وكنترول ومحولات، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل بـ66 ك جهد متوسط موجها بضرورة انجاز الاعمال ليتم تشغيل المحطة في أقرب وقت واستمع رئيس مدينة القصير إلى شرح وافى من المهندسين المباشرين للاعمال بالمحطة، يوضح مدى نسب التنفيذ الفعلية والقدرات المرجوة لتغذية المدينة.

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