شكرا لقرائتكم خبر عن 512 عاملًا تقدموا في اليوم الأول لفتح باب قبول طلبات العمل بإحدى دول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم نحو 512 عاملا لوزارة القوي العاملة في اليوم الأول لفتح باب قبول طلبات 50 عامل إنتاج من راغبي العمل بإحدى شركات المباني، بإحدى دول الخليج، حيث يستمر حتى الخميس المقبل، يعقب ذلك اختبارات القبول من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل بالوزارة.

كان وزير القوي العاملة محمد سعفان قد سبق وأعلن أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل يوازي 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة الشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهلا بخبرة أو بدون، بحيث لا تزيد السن على 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساريا مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.

وأشار إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل «قسم تلبية الاحتياجات بالخارج»، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوه الوزير بأن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.