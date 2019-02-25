شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: جاهزون لتسليم أرض المجمع الصناعى بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة على استعداد تسليم الأرض بإحداثياتها المتعلقة بإنشاء مجمع صناعى متكامل بمدينة العاشر من رمضان، من خلال تنفيذ "كمبوند" خاص بالمشروعات المتكاملة، والمقام على مساحة 72 فداناً فى أى وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، للاستماع لعرض طلب جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة جهود هيئة المجتمعات العمرانية، لتيسير إجراءات تنفيذ كمبوند خاص بالمشروعات المتكاملة والمقام على مساحة 72 فداناً، تم تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

من جانبه، طالب النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البنوك، بوضع محددات وآليات للحصول على قروض المشروعات، ووجود تسهيلات واضحه للمستثمرين، لتخفيف العبء عن الشباب والمستثمرين، وعدم الاستخفاف بأفكار المشروعات التى يتقدم بها الشباب.