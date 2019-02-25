شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لمسئولى مستشفى السويس العام: قافلين باب الطوارئ ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن غضبه فور دخوله قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام وإيجاده للباب مغلقا، قائلا " قافلين باب الطوارئ ليه مش المفروض أنكم طوارئ 24 ساعة ". كما سأل رئيس الوزراء عن عدد الأطباء الموجودة على مدار اليوم بالمستشفى وطاقة العمل.

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