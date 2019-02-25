شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مدرسة السويس الثانوية بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مدرسة السويس الثانوية بنات خلال زيارته لمحافظة السويس، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها. وكان رئيس الوزراء قد زار مؤخرا محافظة أسوان يرافقة وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة، وتابع خلال الزيارة المشروعات بالقطاع الصحى والتعليمى.

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