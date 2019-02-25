شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القلب يطلق خدمة الاستعلام عن مواعيد القسطرة عبر الواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المعهد القومى للقلب التابع لهيئة المستشفيات التعليمية التابع لوزارة الصحة، خدمة الاستعلام على معد إجراء القسطرة القلبية وجراحات القلب على الرقم 01014099953 لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحى. وقال الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية اليوم، إن التواصل يتم من خلال إرسال الرقم القومى، ورقم التليفون الموبايل برسالة على الواتس آب للرقم السابق، على أن يتم الرد بموعد، وتاريخ إجراء العملية أو القسطرة.

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