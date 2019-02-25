مركز التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار على السواحل الشمالية حتى الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 25 فبراير حتى الأربعاء 27 فبراير 2019. أظهرت خرائط التنبؤ اليوم الإثنين المتوقع بعدم سقوط أمطار. كما أظهرت خرائط التنبؤ غداً الثلاثاء 26 فبراير، احتمال سقوط أمطار خفيفة علي أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.وأشارت خرائط الأربعاء 27 فبراير، المتوقع بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



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