محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث التموين بالقاهرة، القبض على "إبراهيم. ب. أ" 21 سنة صاحب مخزن مستلزمات طبية، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

وضبطت بحوزة المتهم كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التي بلغت (أكثر من 100 ألف قطعة مستلزمات طبية) من بينها (70000 سرنجة طبية، 10000 قطعه كانيولا) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .‎

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.