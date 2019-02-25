الداخلية: ضبط 17 شخص بينهم أفارقة خلال تنقيبهم عن الذهب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضبطت قوات الأمن بوزارة الداخلية، 17 شخصا من بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالبحرالأحمر بدون تصريح.

وقالت الداخلية في بيان لها؛ اليوم الاثنين؛ عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط (سائق، عامل، تاجر، راعى أغنام، 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية).. لقيامهم بإدارة ورشة بمنطقة الغابة بدائرة مركز شرطة دراو، بقصد البحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح.. وبحوزتهم (8 أجولة بداخلها كمية من أحجار الكوارتز- ميزان حساس- 4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق- 5 زجاجات زئبق - 2 هيلتى - مولد كهربائى - 50 ألف جنيه- 1145 جنيه سودانى ).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد إستخدامها فى التنقيب وإستخلاص معدن الذهب، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.