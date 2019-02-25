السجن المشدد 5 سنوات لسائق خطف طفل لمساومة أسرته في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات، لسائق خطف طفل لمساومة أسرته لوجود خلافات بينه وبين أشقاء المجني عليه بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي، وسامح السيد حسين.

كشفت التحقيقات أن المتهم أحمد السيد، سائق، قام بخطف الطفل محمد أصولي، 17 سنة، بطريق الاكراه الواقع عليه بجذبه عنوه وادخله لسيارته مهددا اياه واحتجزه بمحل اقامته مستعملا سلاحا ناريا.

وقال المجني عليه، أمام النيابة العامة، إنه أثناء سيره بالطريق استوقفه المتهم وأمسك به عنوة واصطحبه إلى المحل الخاص به مستخدما سلاحا ناريا مهددا إياه قاصدا من ذلك خطفه لوجود خلافات بينه وبين أشقاء المجني عليه ورغبته في الحصول على مبالغ ماليه منهم.