محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع وزارة البيئة، غدا الثلاثاء، بمقر بيت القاهرة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن إنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة. وحسب بيان وزارة البيئة اليوم الاثنين، يحضر التوقيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. البيئة توقع برتوكول تعاون لتصنيع لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الصلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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