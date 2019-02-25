وزير التعليم ينشر حلقة الخلية النباتية والحيوانية من "اسأل جدو" للابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، الحلقة الرابعة من مسلسل "اسأل جدو"، من إنتاج شركة Discovery لتبسيط العلوم للمرحلة الابتدائية.

وتعرض الحلقة، درسًا يشرح الفرق بين الخلية النباتية والحيوانية، وآخر يشرح درس خسوف القمر، عن طريق حوار شيق بين طفلة وجدها.

كما يعرض "الفيديو"، درس النسبة بين ثلاثة بمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية.

وولحصول على باقي الحلقات يمكن زيارة محتوى "ديسكفري" على بنك المعرفة المصري من خلال الرابط التالي: اضغط هنا