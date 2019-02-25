بـ125 ألف جنيه.. "المشروعات الصغيرة": مصانع للشباب في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إنشاء مجمع صناعي متكامل بمدينة العاشر من رمضان، يأتي من خلال تنفيذ كمبوند خاص بالمشروعات المتكاملة على مساحة 72 فدانًا.

وأضاف السقطي، أن الشركات المنفذة لهذه المصانع ستدفع 25% من التمويل البالغ 2 مليون جنيه، ما يعني أنها ستدفع 500 ألف جنيه، والباقي تمويلات من البنوك بتيسيرات، عبارة عن 120 مترًا.

وأضاف السقطي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الفكرة قائمة على إنشاء مجمع صناعي يضم عددًا من الشركات، تضم شبابًا، لتكون مسئولة عن متابعة الجودة والصيانة والتسويق، وفقا للتجارب العالمية التي تمت في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه بالفعل تم عمل حصر لأكثر من ألف جزء يتم استيراده من الخارج على أن تصنعها الشركات، مؤكدًا التواصل مع عدد من مستوردي هذه الأجزاء، وأبدو رغبتهم في التعامل مع الشركات حال عملها مادامت هذه الأجزاء ستكون بنفس الجودة وعدم المغالاة في أسعارها.

وتابع: "هذه المنطقة سيكون لها دور كبير في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وبنفس الوقت يتملك الشاب مصنعا بتكلفة تصل بحد أقصى إلى 125 ألف جنيه، مضيفًا: "هذا المبلغ يجيب عربية صغيرة يصبح بيه الشاب صاحب مصنع حتى لما يروح يخطب يقول انه صاحب مصنع".