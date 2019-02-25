متحدث البرلمان: بث خطبة الجمعة بـ5 لغات ضربة موجعة للجماعة الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، تأييده لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بنشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن خمس لغات ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال تسجيل عدد من أساتذة اللغات المتخصصين للخطبة، بالمركز الإعلامي في وزارة الأوقاف.

واعتبر "حسب الله"، فى بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة بمثابة ضربة موجعة في عقل وقلب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات وجماعات الإرهاب التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأشاد حسب الله، بنشر الخطبة، مسموعة باللغة العربية ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد المينا بمدينة الغردقة.

وطالب جميع وسائل الإعلام المصرية خاصة القنوات الفضائية والإذاعات الموجهة لمختلف دول العالم بإذاعة هذه الخطب أسبوعيا وعلى نطاق واسع لمختلف دول العالم، كما طالب من الدكتور محمد مختار جمعة أن تكون موضوعات مواجهة الإرهاب والأفكار التكفيرية والمتطرفة وتجديد الخطاب الديني وسماحة الإسلام والحث على الحب والتسامح وقبول الآخر وحماية الاوطان بمقدمة موضوعات خطب الجمعة التي سيتم نشرها بعدة لغات وذلك لكشف الوجه القبيح الجماعات الارهابية وانها ليس لها اى لغة تتعامل بها مع البشر اجمعين سوى لغة القتل وسفك دماء الأبرياء.