مدبولي يوجه بزيادة الأطباء في مستشفى السويس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مستشفى السويس العام؛ لمتابعة حالة المستشفى.

واستمع مدبولي، لشرح من الدكتور يوسف هيف، مدير المستشفى، عن إمكانيات المستشفى وتساءل مدبولي عن عدد الأسرة والأطباء.

وقال مدير مستشفى السويس العام، إن عدد الأطباء ٥٠ طبيبًا، وهناك نقص في أعداد النواب، مشيرا إلى أن من يحضر من الأطباء يوميا للمستشفى ٢٥ طبيبًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن عدد الأطباء الذين يحضرون قليل، ويجب زيادته؛ تلبيةً لاحتياجات المرضى.

ورافق رئيس الوزراء وزراء التنمية المحلية والصحة والإسكان ومحافظ السويس.

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