مصر | تشريح جثة عامل أصيب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بالبساتين

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كلفت نيابة البساتين، الطب الشرعي بتشريح جثة عامل رخام، أثر أصابته بطعنات نافذة أدت إلى الوفاة في مشاجرة بمنطقة موقف فايدة كامل، وإرسال تقرير مفصل حول سبب الوفاة وأسباب حدوثها كما صرحت بالدفن، وطلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



يذكر أن تلقي قسم شرطة البساتين، أخطارا من مستشفي البركة، يفيد بوصول "أحمد.خ" 27 سنة، عامل رخام، مصابٱ بطعن نافذ وجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وتوفي فور وصوله المستشفى.



وعلى الفور انتقلت قوة أمينة لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شابين من أقارب الضحية حال مرورهما بمنطقة فايدة كامل، وعدد من الأشخاص بذات المنطقة قاموا بمضايقتهما، وتصادف مرور الضحية وقت المشاجرة، ووقف لحل الخلاف، وتطور الأمر لمشاجرة بالأسلحة البيضاء، أقدم علي إثرها شخص بطعنه طعنة نافذة بمطواة قرن وتوفي متأثرٱ بإصابته البالغة.