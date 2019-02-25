مصر | تشريح جثة عامل أصيب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة عامل أصيب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن تلقي قسم شرطة البساتين، أخطارا من مستشفي البركة، يفيد بوصول "أحمد.خ" 27 سنة، عامل رخام، مصابٱ بطعن نافذ وجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وتوفي فور وصوله المستشفى.
وعلى الفور انتقلت قوة أمينة لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شابين من أقارب الضحية حال مرورهما بمنطقة فايدة كامل، وعدد من الأشخاص بذات المنطقة قاموا بمضايقتهما، وتصادف مرور الضحية وقت المشاجرة، ووقف لحل الخلاف، وتطور الأمر لمشاجرة بالأسلحة البيضاء، أقدم علي إثرها شخص بطعنه طعنة نافذة بمطواة قرن وتوفي متأثرٱ بإصابته البالغة.
وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.
ضبط سباك زرع قنبلة وهمية داخل مسجد للانتقام من طليقته
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سباك زرع قنبلة وهمية داخل مسجد ووضع جنبه مظروف بداخله جواب منسوب لطليقته لتوريطها.
وتناولت بعض صفحات الجماعة الارهابية في إطار مخططها لإثارة البلبلة بأوساط المواطنين خبر بالعثور على قنبلة بأحد المساجد بقرية النحارية بمركز كفر الزيات بالغربية والزعم بتورط الأمن في زرع تلك العبوة.
وبتكثيف الفحص والتحري تبين قيام المدعو محمد فؤاد محمود عبد الرؤوف، مواليد ١٩٨٣٤٤ سباك، مقيم ٢ ب حارة محسب من شارع سلطان بحدائق شبرا بالساحل بالقاهرة، بتجهيز بطارية كشاف طوارئ ومظروف بداخله خطاب منسوب لمطلقته ووضعهما بجوار منبر المسجد لتوريط مطلقته التي تصاعدت خلافاتهما مؤخرا وهرب عقب ذلك للقاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نكاية في مطلقته ودفعه لكريمة شقيقه أسماء بدر سيد شريف لكتابة الخطاب المشار إليه ونسبته لمطلقته.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذنة القضية وضبط وإحضار كريمة شقيقه حيث تم ضبط الاخيرة وجار العرض على النيابة.