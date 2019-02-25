مصر | "نجلاء" تطلب الخلع من زوجها: "طلباته كتيرة وغريبة.. دا عايزني أغسل رجله"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نجلاء" تطلب الخلع من زوجها: "طلباته كتيرة وغريبة.. دا عايزني أغسل رجله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقفت "نجلاء.ف"، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعد رفعها دعوى قضائية تطلب فيها الخلع من زوجها، قائلة: ""بعمل كل حاجة يطلبها.. بسب عاوزني أغسله رجله ودا ميرضيش ربنا".

وأكدت "نجلاء" 33 سنة، أنها تزوجت من "إسماعيل س." 39 سنة، عامل، زواجًا تقليديًا، مضيفة أن والدها وافق سريعًا على الخطبة والزواج، وبعد عدة أشهر انتقلا سويًا لعش الزوجية وخلال سنة ونصف زواج لم يرزقا بطفل.

وذكرت في دعواها: "من اليوم الأول لزواجنا حاولت أن أحبه لكني فشلت"، وقررت الزوجة التعامل معه بالحسنى والعمل على إسعاده.

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وأشارت الزوجة إلى أنها يطلب منها "طلبات كتيرة وغريبة.. وبحس إني خدامة""، مضيفة أنه عقب مرور فترة من زواجها أحست أنها خادمة وليست زوجة بدءا من طلبات زوجها إلى طلبات والدته، ووافقت على خدمتها لكبر سنها، فلم يراع شعورها وجعلها آخر اهتماماته ويرفض الحديث إليها.

وفي أحد الأيام قررت الزوجة الانفصال بعدما عاد زوجها من العمل وأحضرت له الطعام، ففوجئت به يطلب منها: "قومي أغسلي رجلي بدل ما أنتي قاعدة".

وقالت إنها تشاجرت مع زوجها وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فأهانها وطردها من المنزل.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب الخلع من زوجها في دعوى حملت رقم 4256 لسنة 2018 ومازالت الدعوي منظورة أمام المحكمة.​