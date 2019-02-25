مصر | أمن الجيزة يضبط 50 تاجر مخدرات و15 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 50 تاجر مخدرات و15 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 50 متهما "50 اتجار" ضبط بحوزتهم 3150 جرام حشيش، 205 جرام هيروين، 1135 جرام الأستروكس، 1396 قرص، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 14 متهم "14 قضية دفاع" ضبط بحوزتهم 9 فرد محلي الصنع 12 مم، بندقيه خرطوش بامب أكشن عيار 12 ملم، 5 طبنجة عيار 9 ملم، 78 طلقات مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

Advertisements

أمن الدولة العليا تستأنف على إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا"



قرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، الاستئناف على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم بإخلاء سبيل مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق بتدابير احترازية.

وحدد المحكمة جلسة غدًا الإثنين، للبت في استئناف النيابة بإخلاء سبيله أو استمرار حبسه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم إخلاء سبيل شادي أبوزيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات.

وألقي القبض على شادي أبو زيد في مايو 2018، ويواجه اتهامات على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف القانون، ونشر شائعات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

