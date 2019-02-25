مصر | ضبط سباك زرع قنبلة وهمية داخل مسجد للانتقام من طليقته

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سباك زرع قنبلة وهمية داخل مسجد ووضع جنبه مظروف بداخله جواب منسوب لطليقته لتوريطها.

وتناولت بعض صفحات الجماعة الارهابية في إطار مخططها لإثارة البلبلة بأوساط المواطنين خبر بالعثور على قنبلة بأحد المساجد بقرية النحارية بمركز كفر الزيات بالغربية والزعم بتورط الأمن في زرع تلك العبوة.

وبتكثيف الفحص والتحري تبين قيام المدعو محمد فؤاد محمود عبد الرؤوف، مواليد ١٩٨٣/٤/٤ سباك، مقيم ٢ ب حارة محسب من شارع سلطان بحدائق شبرا بالساحل بالقاهرة، بتجهيز بطارية كشاف طوارئ ومظروف بداخله خطاب منسوب لمطلقته ووضعهما بجوار منبر المسجد لتوريط مطلقته التي تصاعدت خلافاتهما مؤخرا وهرب عقب ذلك للقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نكاية في مطلقته ودفعه لكريمة شقيقه أسماء بدر سيد شريف لكتابة الخطاب المشار إليه ونسبته لمطلقته.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذنة القضية وضبط وإحضار كريمة شقيقه حيث تم ضبط الاخيرة وجار العرض على النيابة.

لمحاولته اغتصاب وقتل طالبة.. حبس حارس عقار بكرداسة

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أمرت النيابة العامة بحبس حارس عقار أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إغتصاب طفلة، وقتلها وسرقتها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل قتل الطالبة المعثور على جثتها بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاه مجهولة في العقد الثانى من العمر بملابسها كاملة وتتحلي بقرط ذهبي، موضوعه داخل مشمع ابيض شفاف مربوط بحبل وملقاه على جانب طريق منشأة البكارى بمركز كرداسة بجوار ترعة المنصورية، ولم يعثر بحوزتها على ثمة متعلقات تفيد في تحقيق شخصيتها ولم يتعرف عليها احد من الأهالي، وبسؤال عبد الخالق.ا.ع.ع، 37 سنة، محامي، ومقيم بناهيا دائرة المركز، قرر بعثوره على الجثة اثناء مروره بالطريق.

وبشكيل فريق بحث لسرعة ضبط مرتكب الواقعة برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، اسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، السيد.م.ع.ا.ا، 52 سنة، حارس العقار سكن المجني عليها ومقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهم على وجه السرعة وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر من ضبطه.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، انه صباح يوم الحادث وأثناء نزول المجني عليها من الشقة سكنها استدرجها إلى غرفته بدعوى مساعدته في حمل أحد الأشياء ولدى دخولها الغرفة حاول التعدى عليها جنسيًا إلا أنها استغاثت وخشية إفتضاح أمره كتم أنفاسها بالايشارب التي كانت ترتديه ولدى مقاومتها له اصطدمت رأسها بالحائط واغشى عليها فأجهز عليها حتي فارقت الحياه واستولى على هاتفها المحمول ثم قام بوضعها داخل المشمع المشار إليه ونقلها بالتوك توك خاصته وتركها بمكان العثور عليها وبإرشاده أمكن ضبط الهاتف الخاص بالمجني عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.