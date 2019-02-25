مصر | "الأمن العام" يضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بجوار مدرسة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بجوار مدرسة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بجوار مدرسة في تجدد خلافات بين عائلتين بأسيوط، كذا سقوط أخطر العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص في سرقة المساكن والشركات بأسلوب كسر الباب والنوافذ.

وتلقى مركز شرطة أبنوب بلاغا بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بالقرب من مدرسة الشهيد علي عبدالوهاب الابتدائية الإعدادية المشتركة بناحية بني محمد المراونة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمديرية أمن أسيوط.

وبالفحص وتبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من: طرف أول: "عبدالرحيم ز. ف"، مزارع، "محمود. ح. ع" مزارع، وطرف ثان: "عبدالرحيم ق. ع"، عامل، "كمال ع. ع"، مزارع، جميعهم مُقيمون بذات الناحية؛ وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بين العائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات.

Advertisements

وتم توجيه حملة مكبرة أسفرت عن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية ، 2 فرد محلي).

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وقرروا أن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( عاطل ، 29 سنة مقيم بمنطقة فيكتوريا - بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، له معلومات جنائية ) ؛ بمزاولة نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات بإسلوب كسر الباب والنوافذ ، متخذاً من دائرة المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بعدة أكمنة أمنية أسفرت إحداها عن ضبطه ، حال إستقلاله سيارة ملاكى ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عتلة حديدية) يقوم بإستخدامها فى تنفيذ جرائمه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب (8) حوادث سرقة بدائرة قسمى شرطة ( أول الرمل ، سيدى جابر ) ، وأرشد عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.