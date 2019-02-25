مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 3733 مخالفة مرورية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 3733 مخالفة مرورية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3733 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1420 محالفة انتظار خاطئ، 49 بدون قيادة، 47 بدون تسيير، 322 متنوع، 1556 نـمــوذج 125، 41 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 29 الصلاحية الفنية، 30 حجز توك توك، 35 عدم استخدام حزام الأمان، 55 حملة سرفيس، 45 التصالح الفوري، 23 ملصقات ومتعلقات، 23 زجاج فاميه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

مراحل تطبيق عقوبة الإعدام من محكمة الجنايات حتى قرار الإفتاء



كشف مصدر قضائى، بأن الإجراءات التي تتم في قضايا الإعدام المحالة لدار الإفتاء المصرية تمر بأربع مراحل بداية من مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، ومراحل التأمين من التسلم إلي التسليم، حيث تحيل محاكم الجنايات فى مرحلة الإحالة القضية إلي المفتي، وذلك بعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة(3812) من قانون الإجراءات الجنائية، وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، يفحص المفتي يفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات ويدرس الأوراق منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلي الإعدام وفقا لشريعة الإسلامية أفتي، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها.

وأضاف المصدر بأن مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، تكون معاونة بين المفتي وهيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية ؛ لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص من عدمه، وبعدها يقوم المستشارون بعرض القضية علي فضيلة المفتي ؛ إبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها، وتأتي بعد ذلك مرحلة التأمين من التسلم إلى التسليم وتسير عبر إجراءات أمنية مشددة.

وقد أحالت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية، بالأمس، أوراق المتهمين في قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادى النطرون، إلى فضيلة المفتى