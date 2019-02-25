مصر | ضبط موظف بالمعاش ومدير شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عملهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف بالمعاش ومدير شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عملهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الاموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية، موظفا بالمعاش ومدير شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عملهم لهم مقابل مبالغ مالية بالجيزة والإسماعيلية.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، ضد حسن.ع.م - مدير وشريك بشركة لتوريدات قطع غيار سيارات ومواد البناء ، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما ، والإستيلاء منهما على مبلغ ( 240,000 - مائتان وأربعون ألف جنيه) نظير تعيينهما بوظائف شاغرة بإحدى المشروعات القومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين بتلك الجهة إلا أنه لم يفى بذلك ، وإمتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وفي سياق متصل، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من ثلاثة أشخاص مقيمون بمحافظتى القاهرة وقنا، بتضررهم من "صلاح.ش.م"، موظف بالمعاش مقيم بولاق الدكرور ،لقيامه بطلب وأخذ مبلغ ( 300,000 ) ثلاثمائة ألف جنيه من الشاكين بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهم ببعض الجهات حكومية (على خلاف الحقيقة) مُدعياً علاقاته ونفوذه بالمسئولين، الا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقــب تقنيــــن الإجـــراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.