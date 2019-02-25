مصر | "الأمن الوطني" يضبط 17 شخصا بينهم 13 أفريقيا لتنقيبهم عن الذهب بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن الوطني" يضبط 17 شخصا بينهم 13 أفريقيا لتنقيبهم عن الذهب بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن الوطني، من ضبط 17 شخصا من بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالبحر الأحمر بدون تصريح.

وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الذهب بدون تصريح.

وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة أمكن ضبط (سائق، عامل، تاجر، راعي أغنام، 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية)؛ لقيامهم بإدارة ورشة بمنطقة الغابة بدائرة مركز شرطة دراو، بقصد البحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح.

وعثر بحوزتهم (8 أجولة بداخلها كمية من أحجار الكوارتز- ميزان حساس- 4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق- 5 زجاجات زئبق - 2 هيلتي - مولد كهربائي - 50 ألف جنيه- 1145 جنيه سوداني).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في التنقيب واستخلاص معدن الذهب، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.