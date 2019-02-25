مصر | السجن 5 سنوات لعاطل وبراءة آخر في اتهامهما بسرقة سيارة بالبدرشين

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " محمود.ح" بالسجن 5 سنوات، وبراءة "مصطفى .ع" في اتهامهما بسرقة سيارة بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمدالجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "مصطفى .ع"، و"محمود .ح" وآخر مجهول، بسرقة السيارة والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه "اسامه . ح " بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن أسهر الأول في مواجهته سلاح ناري وهدده باستعماله وتعدي عليه بالضرب وقيد حركته باستعمال الحبال، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات، وإكراه المجنى عليه علي التوقيع علي الاوراق " إيصالات أمانة ".