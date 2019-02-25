مصر | "قضايا الدولة" تعيد للدولة ٥٠ ألف جنيه للفدان لمساحة ٤٠٠ فدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تعيد للدولة ٥٠ ألف جنيه للفدان لمساحة ٤٠٠ فدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأن الهيئة حصلت بجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ على حكم من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم ٦١٦١١ لسنة ٦٣ ق عليا بإلغاء الحكم الصادر بجلسة ٢٨/٢/٢٠١٧ في الدعوى رقم ٥٠٣٦٦ لسنة ٦٦ ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وأضاف ترجع وقائع القضية الي قيام مواطنين برفع الدعوي رقم ٥٠٣٦٦ لسنة ٦٦ ق قضاء اداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يدهما على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها ٤٠٠ فدان بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان الواحد وبجلسة ٢٨/٢/٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

وتابع قام المدعيان بالطعن على الحكم بالطعن رقم ٦١٦١١ لسنة ٦٣ ق عليا وبجلسة ٢٧/١١/٢٠١٨ قضت المحكمة الادارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع ٥٠ الف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع ٢٠٠ جنيه للفدان.

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المشدد 5 سنوات لسائق خطف طفلا لمساومة أهله بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد السيد بالسجن المشدد5 سنوات، لاتهامه بخطف طفل لمساومة أهله بالمطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي العفيفي و سامح السيد حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 19407 لسنة 2017 جنايات المطرية، قيام المتهم أحمد السي ، سائق، بخطف الطفل "محمد أصولي"، والذي لم يبلغ من العمر 18 عاما بطريق الإكراه الواقع عليه بجذبه عنوة وإدخاله لسيارته مهددا إياه واحتجزه بمحل إقامته مستعملا سلاحا ناريا.