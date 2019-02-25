أخبار مصر | رئيس الوزراء: "مافيش دولة في العالم يحصل طلابها على 104% بالثانوية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: "مافيش دولة في العالم يحصل طلابها على 104% بالثانوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، خلال زيارته لإحدى فصول مدرسة السويس الثانوية بنات، تجربة الطلاب مع التابلت الجديد.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع الطلاب حول التابلت الجديد، وآليات استخدامه ومدي استفادة الطلاب منه، وقال رئيس الوزراء للطلاب: أنتم ستكونوا قدوة لزملائكم القادمين ممن سيستخدمون التابلت في السنوات القادمة، والحكومة والوزارة ستتعرف علي المشكلات التي تواجها منظومة التعليم"، مضيفا: "مافيش دولة في العالم فيها طلاب يحصلون علي 104% في نتيجة الثانوية العامة".

وكان قد قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بجولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وذلك استمرارا فى متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الأقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.

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وتضمنت الزيارة مركز الأشعة التشخيصية وتفتيت حصوات الكلى، الذى تم إنشاؤه عام ٢٠٠٣، ويضم أجهزة السونار والدبلر الملون والايكو المقطعية والرنين المغناطيسي وكذلك الأشعة العادية والماموجرام وجهاز تفتيت الحصوات، كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مبنى الطوارئ (جناحى العمليات والإقامة)، الذى يقام على مساحة 900م2، وبتكلفة تقدر بنحو 47.5 مليون جنيه، ويضم غرفا للعمليات، والعزل والتحضير والإفاقة والعناية المركزية، إلى جانب غرف المرضي، وذلك بإجمالي عدد أسرة 34 سريرا، وكان قد أجرى به نحو 50 ألف عملية خلال عام 2018.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح كامل عن أعمال التطوير، وكلف بسرعة الانتهاء منها، نظرا لدخول محافظة السويس ضمن منظومة التأمين الصحى بالمرحلة الأولى، مكلفا بأن تتم الأعمال على أعلى مستوى.

كما تفقد رئيس الوزراء وحدتى الغسيل الكلوى والعناية المركزة بالمستشفى، حيث استمع إلى شرح حول وحدة الغسيل الكلوى، وأجرى حوارا مع عدد من المرضى، اطمأن خلاله على مستوى الخدمة المقدمة، كما سأل مسئولو الوحدة عن تفاصيل الخدمات الطبية المقدمة، فأكدوا أن الوحدة تتكون من ثلاثة ادوار وتضم نحو 93 ماكينة مقسمة على الأدوار، بالإضافة إلى محطات لمعالجة المياه، وغرفة لتركيب قسطرة وريدية.

وفيما يتعلق بوحدة العناية المركزة تمت الإشارة إلى أنها تستقبل جميع الحالات التى تحتاج إلى رعاية مركزة من السكتات الدماغية، وحالات القلب، وحالات الفشل التنفسي، وتخدم المحافظة بأكملها، وتضم الوحدة 17 سريرا ومجهزة بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة من أجهزة تنفس صناعي ومونيترات وأجهزة رسم قلب وجهازين للصدمات، وتخدم متوسط 100 حالة شهرياً.

واستفسر الدكتور مصطفى مدبولى عن عدد الأطباء بالمستشفى، وأطقم التمريض، موجها بالاهتمام بوجود العدد الكافى من الأطباء فى الطوارئ، نظرا لأنها تستقبل مصابى الحوادث، والحالات الحرجة بوجه عام.