أخبار مصر | "مميش" يلتقي رئيس بنك التصدير الكوري لبحث التعاون بالمنطقة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش" يلتقي رئيس بنك التصدير الكوري لبحث التعاون بالمنطقة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مستهل زيارته للعاصمة الكورية سول، السيد سونج سوه إيون رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري؛ لبحث سبل التعاون بين البنك والمنطقة الاقتصادية وبحث آليات دعم وتمويل استثمارات كورية مستقبلا داخل المنطقة.

وذلك خلال الزيارة الترويجية التي يقوم بها الفريق مميش مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية إلى دولة كوريا الجنوبية.

وقال الفريق مهاب مميش أنه بحث أوجه التعاون مع البنك في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعة السيارات داخل المنطقة الاقتصادية، كما استعرض أوجه التعاون في مجال صناعة بناء السفن وذلك باعتبار هذه الصناعات مفيدة للاقتصاد القومي باعتبارها خطوة أساسية في طريق تصنيع الدول النامية وتشكل جزءا هامًا من عملية التصنيع الديناميكية ومصدرا جديدًا لاستغلال الموارد المحلية.

وخلال اللقاء أشاد الفريق مميش بجهود البنك من أجل الترويج لفرص الاستثمار فى مصر، مؤكدًا على أهمية استغلال فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وعوامل جذبها للاستثمارات المحلية والأجنبية في وقت قصير، وحجم الحوافز والإعفاءات وسهولة الإجراءات التي تجعل من عملية الاستثمار في المنطقة مكسبًا لرجال الأعمال ورؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال حضور مميش ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير المالية الدكتور محمد معيط لمنتدى الأعمال المصري الكوري، بحضور مجموعة من رجال الأعمال المصريين والكوريين، ولقائهم بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية، إضافة إلى رئيس الوزراء الكوري ونائبه.

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هذا وسيقوم الفريق مميش بزيارة بعض المشروعات الكورية، العاملة في مجال تصنيع وبناء السفن وكذلك الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

جدير بالذكر أن الفريق مهاب مميش اختتم زيارته لروسيا بلقاء القائم بأعمال محافظ سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف قبل مغادرته؛ لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها الحرة في سان بطرسبرج، من خلال توسعة الشركات استثماراتها والعاملة في المنطقة الاقتصادية الحرة بسان بطرسبرج والعمل في "قناة السويس".

وقال مميش أن هناك مجالات عديدة يتم التعاون فيها بين اقتصادية قناة السويس ومحافظة سان بطرسبرج منها في مجالات الطاقة وبناء السفن وصناعة الجرارات والمعدات الزراعية والأدوية وهي تلك المجالات التي تتميز بها المحافظة الروسية.

وعقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة روسيا الاتحادية، أعلن الفريق مميش أن المنطقة الاقتصادية تستقبل مسئولي شركة CMM الروسية مارس المقبل، لزيارة المنطقة وبحث آليات إقامة وتنفيذ مشروع لتصنيع الأوناش الثقيلة ومعدات الرفع الخاصة بالموانئ، داخل المنطقة، حيث تعد الشركة من كبرى الشركات الروسية العاملة بالمجال، حيث قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ المشروع مع مركز التصدير الروسي خلال اجتماعات وفد المنطقة الاقتصادية في سان بطرسبرج.

وقال مميش أن الزيارة كانت ناجحة للجانبين، كما كانت الجلسات مثمرة للغاية.