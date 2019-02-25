أخبار مصر | سؤال برلماني لوزيرة الصحة بشأن هجرة الأطباء وخطة زيادة أعدادهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني لوزيرة الصحة بشأن هجرة الأطباء وخطة زيادة أعدادهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، وموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن النسبة الرسمية لمعدل تواجد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان.

وقال غيتة، في بيان له، اليوم الاثنين: إن نقابة الأطباء، كشفت في آخر تحديث لقاعدة البيانات الخاصة بها، عن أن معدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان هو 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، حيث أن إجمالي عدد الأطباء الذين مازالوا على رأس العمل، في القطاع الحكومي 188535 طبيب، بجانب أن إجمالي عدد الأطباء ” الحر” يبلغ نحو 24300 طبيب.



وأضاف عضو مجلس النواب: أن "النقابة كذلك، أشارت إلى أن عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212835 طبيبا، وأن عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، وبذلك يصبح الأطباء المؤهلين للعمل فى مصر 232835 طبيبا". وأضاف عضو مجلس النواب: أن "النقابة كذلك، أشارت إلى أن عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212835 طبيبا، وأن عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيبا، منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، وبذلك يصبح الأطباء المؤهلين للعمل فى مصر 232835 طبيبا". ولفت إلى أن ما أعلنته النقابة، يأتي ذلك على الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير صادر عنه أبريل 2018، رصد أن عدد الأطباء العاملين بالقطاع الحكومي على مستوى الجمهورية، حتى نهاية عام 2016، يبلغ نحو 355.3 ألف طبيب.



وأكد غيته، أن أرقام التقرير حال صحت، تشير إلى أن القطاع الطبي في مصر، يواجه تسرب في أعداد الأطباء، ناهيك عن عدم التزام الأطباء الحاليين من أساسه بالحضور في المستشفيات الحكومية والاهتمام بالعيادات الخاصة.



وبناءً عليه، توجه الأسئلة التالية إلى الجهات المعنية:

ما هي النسبة الرسمية لمعدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان؟

ما هي حقيقة هروب الأطباء من القطاع الحكومي.. وما هي إجراءات مواجهة ذلك؟

ما هي الآليات المتبعة في توزيع الأطباء على المحافظات المختلفة؟

ما هي خطة زيادة عدد الأطباء في مصر لتصبح النسبة مقاربة للنسبة العالمية؟.