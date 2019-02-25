أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى السويس العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى السويس العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفي السويس العام، حيث سيتم إدراجها في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما وجه مدبولي خلال جولته بالمستشفي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمستشفي و مبني الاستقبال قبل ١٤ ابريل المقبل

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى محافظة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وزار رئيس الوزراء، مستشفى السويس العام، ومن المقرر أن يزور مدرسة السويس الثانوية بنات واستاد السويس والمدينة الرياضية ومحطة مياه أبو عارف ومحطة صرف الجاليات ومساكن تعاونيات القاهرة ومدينة السلام 1 ومحطة صرف صحي الزراير ومدينة الإيمان ومدينة النور ووحدات الزواج الحديث ومدينة الشيخ خليفة بن زايد الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة عتاقة ومدينة الكبانون.

Advertisements

ويرافق مدبولي عدد من الوزراء، منهم وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس.