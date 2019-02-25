أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى السويس العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى السويس العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفي السويس العام، حيث سيتم إدراجها في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
كما وجه مدبولي خلال جولته بالمستشفي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمستشفي و مبني الاستقبال قبل ١٤ ابريل المقبل
وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى محافظة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وزار رئيس الوزراء، مستشفى السويس العام، ومن المقرر أن يزور مدرسة السويس الثانوية بنات واستاد السويس والمدينة الرياضية ومحطة مياه أبو عارف ومحطة صرف الجاليات ومساكن تعاونيات القاهرة ومدينة السلام 1 ومحطة صرف صحي الزراير ومدينة الإيمان ومدينة النور ووحدات الزواج الحديث ومدينة الشيخ خليفة بن زايد الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة عتاقة ومدينة الكبانون.
ويرافق مدبولي عدد من الوزراء، منهم وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس.
بدء صب أطول برج بإفريقيا.. ومدبولى: عمل هندسي وتاريخي يدعو للفخر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الإفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء ذلك قبل زيارته لمحافظة السويس، وجولته التفقدية للمشروعات القومية بها.
وفى تصريحات بموقع العمل، قال الدكتور مصطفى مدبولى: هذا حدث تاريخى، يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسئولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة خارج الصين.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 385 متراً، سيستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى؛ ليصبح مثالاً رائعاً على العمارة ذات المستوى العالميّ، كما وضع معيارًا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة.