انت الان تتابع وصول الوفود المشاركة في اليوم الثاني لقمة شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القمة العربية الأوروبية

وصلت، صباح اليوم الإثنين، الوفود المشاركة في فعاليات اليوم الثاني والأخير للقمة العربية الأوروبية، المنعقدة في شرم الشيخ، وبدأت فعالياتها أمس الأحد، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إن الإرهاب والتطرف آفتان تهددان العالم كله والمنطقة، وهو ما يجب توحيد الجهود الدولية لمواجهتهما، لافتًا إلى أن الدول العربية والأوروبية ترتبط بمصير مشترك، وهو ما يتطلب الوقوف صفا واحدًا تجاه الأزمات، ومنها الإرهاب والتطرف والمقاربة بين المنطقتين لحل المشكلات الأخرى، وعلى رأسها ملفات وأزمات المنطقة، مثل ليبيا سوريا واليمن والقضية الفلسطينية.

وأكد السيسي أن الإرهاب خطر يهدد الدول العربية والأوروبية، وهو ما يحتاج لتقارب حقيقي ومقاربة شاملة لدحره، ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومموليها كي تزدهر المنطقة، وأن انعقاد القمة هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين يفوق ما يفرقهما ويعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الحوار والتنسيق في كل المجالات لتحقيق الرخاء