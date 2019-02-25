انت الان تتابع تحذير من القوى العاملة لراغبي العمل في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذرت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة مما يسمى بـ"التأشيرة الحرة"، مؤكدة أنها وهم ونصب، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، فضلا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل وتعرض العامل في حالة العمل بها لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل. وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن "المستشار العمالي بسفارة مصر بأبو ظبي، أعد نصائح لنشرها على موقع السفارة لتكون عونا لراغبي العمل بالإمارات، وذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان لمكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي".

وأوضح البيان أن تأشيرات السياحة لا تتيح العمل، وأن هذا العمل يعد غير قانوني ويعرض المواطن لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل. وشدد على ضرورة عدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوى إثبات الجدية عند التعاقد أو لأي سبب، مشيرا إلى أن تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل ولا يدفعها العامل،