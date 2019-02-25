التعليم تكشف نظام امتحان أولى ثانوي للمصريين بالخارج

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طارق شوقي وزير التعليم
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، أن نظام امتحان طلاب الصف الأول الثانوي العام لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2018 - 2019 سيكون مثل العام السابق، مشيرا إلى أنه في ضوء المتغيرات الحالية في نظام التعليم المصري، تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دراسة الحلول التقنية المناسبة لامتحانات أبنائنا في الخارج بدءا من العام الدراسي 2019 - 2020، جاء ذلك في خطاب أرسله إلى وزارة الخارجية للتأكيد على جميع السفارات المصرية بالدول التي بها تمثيل دبلوماسي، أنه لا مساس بتوفير امتحانات لأبنائنا في الخارج.
من ناحية أخرى، علق شوقي، منذ أيام، على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تمكن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، من فك شفرات التابلت التعليمي وتحميل العديد من البرامج الترفيهية غير المرتبطة بالتعليم عليه، مؤكدًا في تصريحات عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إنه لم يتمكن أي طالب من فك شفرات
من ناحية أخرى، علق شوقي، منذ أيام، على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تمكن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، من فك شفرات التابلت التعليمي وتحميل العديد من البرامج الترفيهية غير المرتبطة بالتعليم عليه، مؤكدًا في تصريحات عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إنه لم يتمكن أي طالب من فك شفرات التابلت التعليمي، وكل ما يثار في هذا الشأن كلام لا أساس له من الصحة، مضيفا: "تلاحظ أن ثقافة بعض الطلبة، مرتبطة بمحاولة التفنن في اختراق القانون بدلا من الاستفادة من الجهاز ومصادر التعلم الجديدة المتاحة عليه".
وتابع: "أتعجب ممن يتركون كل الإنجازات المتحققة في التعليم المصري حاليا، ويبحثون عن الأخبار الكاذبة المثيرة للجدل، وينشغلوا في مناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من الانشغال بمناقشة المحتوى الرقمي المتاح للطلاب". (التفاصيل)
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