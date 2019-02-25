فيتنام: إتمام كل الاستعدادات لاستضافة ترامب وكيم

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أعلنت الحكومة الفيتنامية استعدادها التام، استضافة القمة الثانية المقررة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من فترة التحضيرات القصيرة، حسبما صرّح مسئول رفيع المستوى. وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي ونائب وزير الخارجية قاما بافتتاح المركز الدولي الإعلامي أول من أمس السبت، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المرتقبة.
وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي "لو هواي ترونج"، خلال مؤتمر صحفي بالمركز: "يسعدني أن أبلغكم أن جميع أبعاد التحضيرات قد اكتملت"، مشيرًا إلى أنها لم تكن مهمة سهلة نظرًا لقصر المدة للتحضير من أجلها. وكان قد تم إبلاغ فيتنام باختيارها لاستضافة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المقررة لمدة يومين في 6
وقال نائب وزير الخارجية الفيتنامي "لو هواي ترونج"، خلال مؤتمر صحفي بالمركز: "يسعدني أن أبلغكم أن جميع أبعاد التحضيرات قد اكتملت"، مشيرًا إلى أنها لم تكن مهمة سهلة نظرًا لقصر المدة للتحضير من أجلها.
وكان قد تم إبلاغ فيتنام باختيارها لاستضافة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية المقررة لمدة يومين في 6 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تنعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.
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