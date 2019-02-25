شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بنها الأربعاء المقبل: «من 9 مساءً حتى 5 صباحًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها، الأربعاء المقبل، من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 5 من صباح الخميس الموافق 28 /2 /2019، وذلك لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه. وأهابت الشركة في بيان، الإثنين، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن بنها الأربعاء المقبل: «من 9 مساءً حتى 5 صباحًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.