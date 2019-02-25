شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر فيديو «اسأل جدو» لتبسيط العلوم للمرحلة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، حلقة من مسلسل بعنوان «اسأل جدو»، وهي سلسلة من حلقات خاصة للإطلاع والإستكشاف، علي موقع بنك المعرفة المصري والتي تهدف تبسيط العلوم للمرحلة الإبتدائية. وطالب الوزير من متابعية الدخول عبر رابط الإلكتروني https://discoveryeducation.ekb.eg للحصول على باقي الحلقات.

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