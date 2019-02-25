شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، برفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتفقد مقر جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وذلك على هامش مؤتمر القمة العربية الأوربية المنعقد بشرم الشيخ.

وسوف يقوم وزير التعليم العالى برفقته محافظ جنوب سيناء بتفقد الأعمال الإنشائية لمقر الجامعة الرئيسى بطور سيناء والذى أصبح صرح كبير مقام على ٥٠ فدان ويضم عدد من الكليات من بينها الطب والسياحة والفنادق واللغات والتجارة والزراعة .

ومقرر الانتهاء من ذلك المشروع العملاق خلال نهاية العام الجارى لتكون أول جامعة بجنوب سيناء.