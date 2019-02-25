شكرا لقرائتكم خبر عن حذف 4 عقارات من سجل المباني ذات الطراز المعمارى بالقاهرة والجيزة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، عن موافقة المهندس مصطفى مدبولي، على حذف 4 عقارات من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى بمحافظتي القاهرة والجيزة. وللاطلاع على نص القرار:

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