شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يوافق على إعادة التعامل مع شركة تركية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، على إعادة التعامل مع شركتي INTERTEK فرع تركيا وSGS فرع الهند، لانتفاء أسباب الإيقاف.

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