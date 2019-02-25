شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الكنيسة الأرثوذكسية تجري استفتاء على سيامة 8 كهنة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة تعلن مطرانية ملوي وأنصنا الأشمونين للأقباط الأرثوذكس بملوي جنوب المنيا، إجراء استفتاء على 8 شماسين لنظر سيامتهم كهنة في 10 مارس المقبل.

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ونشرت المطرانية برئاسة الأنبا ديمتريوس، أسقف المطرانية على صفحتها الرسمية الاستفتاء تطالب خلاله الأقباط الأرثوذكس بإبداء آرائهم في ترشحهم وحول وجود شكاوي أو طعون حول الأسماء المطروحة، وإرسالها بخطاب مغلق للأب الأسقف المطرانية، دون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بأي أحد، وحددت 2 مارس المقبل آخر موعد لتلقي الشكاوي والمقترحات، والتزكيات على أن تكون الاعتراضات لأسباب موضوعية ولها دلائل كافية مع ذكر اسم المعترض وتليفونه، وعدم الالتفات إلى أي شكاوي أو اعتراضات المجهولة الاسم والمصدر.

كما حددت المطرانية 10 مارس المقبل موعدا لرسامه الكهنة الثمانية بمقر المطرانية بمدينه ملوي، بحضور القيادات الكنسية، واسر الشماسين والمحبين.

وطرحت المطرانية أسماء الشماسين بالصور على صفحتها الرسمية «فيس بوك» وهم عاطف سمير أمين لكنيسة القديسة دميانة بفورتنية، أسامه شفيق عزيز، لكنيسة القدسين بطرس وبولس بملوي، وميشيل فضل لوقا، لكنيسة العذراء والقديسة دميانة بملوي، ومايكل رضا حليم، لكنيسة أبي سيفين بروضا البلد، وجوزيف شحاتة شاكر، لكنيسة الملاك والبابا كيرلس بملوي، ومينا مجدي لمعي، لكنيسة العذراء – الصاغه بملوي، وشنودة عجم عجايبي لكنيسة القديسين بطرس وبولس بملوي، وريمون مجدي سعد لكنيسة القديسين بطرس وبولس بملوي.