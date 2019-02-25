شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بزيادة حضور عدد الأطباء بمستشفى السويس العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لشرح تفصيلى من الدكتور يوسف خليفة، مدير مستشفى السويس العام. وقال مدير المستشفى، أن المستشفى تعانى من نقص فى عدد الأطباء المناوبين، مضيفا أن إجمالى الأطباء بالمستشفى 50 طبيبا، حضر منهم 25 طبيبا، فرد رئيس الوزراء عليه قائلا: "كده العدد قليل". Advertisements

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