شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل محافظة السويس ويتفقد المستشفى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمحافظة السويس لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها، وتفقد رئيس الوزراء مستشفى السويس العام.

وكان رئيس الوزراء قد زار مؤخرا محافظة أسوان يرافقة وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة ، وتابع خلال الزيارة المشروعات بالقطاع الصحى والتعليمى.