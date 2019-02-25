شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن فى المنيا جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بالمنيا يقوم بنشاط غير مشروع وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حيث بلغ حجم تعاملاته 3,500.000 مليون جنيه.
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "رشدي.ع" يعمل بالخارج، ووالده "عاطف" مقيم بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول عن طريق تهريبها لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى ليقوم بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى مايعادل ثلاثة مليون وخمسمائة جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن فى المنيا جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.