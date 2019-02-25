شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء..قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة بنها الأربعاء، 27/2/2019 من الساعة 9 مساء، وحتى الساعة 5 صباح الخميس 28/2/2019، وذلك لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه.

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.