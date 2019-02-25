ضبط 17 شخصا بينهم 13 أجنبيا أثناء تنقيبهم عن الذهب جنوب مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط 17 شخصا بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، أثناء تنقيبهم عن خام الذهب بالبحر الأحمر بدون تصريح.
عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، من ضبط "سائق، عامل، تاجر، راعى أغنام، 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية)" لإدارتهم ورشة بمنطقة الغابة بدائرة مركز شرطة دراو، بقصد البحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح.
وعثر بحوزة المتهمين على "8 أجولة بداخلها كمية من أحجار الكوارتز- ميزان حساس- 4 قطع من معدن الذهب المختلط بمادة الزئبق- 5 زجاجات زئبق - 2 هيلتى - مولد كهربائى - 50 ألف جنيه- 1145 جنيه سوداني".
واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى التنقيب واستخلاص معدن الذهب، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.
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