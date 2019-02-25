شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء وعاصم الجزار يشهدان صب خرسانة أطول برج بإفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل زيارته لمحافظة السويس، وجولته التفقدية للمشروعات القومية بها، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الإفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى تصريحات بموقع العمل، قال الدكتور مصطفى مدبولى: هذا حدث تاريخى، يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسئولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة .

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 385 متراً، سيستمر لمدة 3 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى؛ ليصبح مثالاً رائعاً على العمارة ذات المستوى العالميّ، كما وضع معيارًا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة.

وأكد أن شركة" CSCEC " الصينية ـ وهي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ـ تقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وقد قامت بتنفيذ وصب اللبشة المسلحة للبرج (CO2 ، وهو أحد الأبراج بالمشروع) بكمية 8,000 م3 بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وتقوم اليوم بالبدء في صب لبشة البرج الأيقوني بكمية 18,000م3 بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهي معدلات قياسية تضع معياراً جديداً لمعدلات صب الخرسانة المسلحة، موضحا أن هناك 7 شركات خرسانة تعمل بالموقع، ومعملين لتحليل الخرسانة، وهناك تنسيق كامل بين الأطراف المختلفة للعمل.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية "CBD" على أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ توفر مجمعاً متعدد الاستخدامات منها ما هو إداري، وما هو تجاري، وترفيهي، وفندقي، وآخر سكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزاً للحضارة والتقدم الإقليميين.

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وقال الوزير، إن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المباني فيه تبلغ 1,709,330 متر مربع، موزعة على عدد 20 مبنى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقوني.

كما أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل منطقة المرافق المركزية والتي تحتوي على محطة تبريد مركزي ومركز إمداد للطاقة، بالإضافة إلى الجراجات والطرق الداخلية.

وقال: إن الشركة المنفذة تقوم حالياً بدراسة طرق تنفيذ باقي بنود الأعمال بالطرق التقنية المبتكرة، التي تحقق معدلات تنفيذ عالية؛ للانتهاء من المشروع في زمن قياسيّ؛ تحقيقا للإرادة السياسية في الانتهاء من المشروع؛ فى أقرب فرصة ممكنة.