شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: ضخ 6.4 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى لـ63 ألف عميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى ارتفعت إلى 6.4 مليار جنيه، وتشمل 400 مليون جنيه لمتوسطى الدخل.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم منح التمويلات بقيمة 6.4 مليار جنيه لنحو 63 ألف عميل، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، والتى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.

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جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية بحصة سوقية تتجاوز 27%، بالنسبة إلى محافظ الائتمان والودائع وشبكة ماكينات الصراف الآلى.

وينشر ”الخليج 365” نص الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى المصرى بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل.