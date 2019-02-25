شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جامعة القاهرة لإنشاء أول مركز للتميز العلمى فى العلوم الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة اختيارها لإنشاء مركز للتميز العلمي فى العلوم الزراعية بمصر، بالشراكة مع تحالف مع جامعة كورنيل الأمريكية، بالإضافة إلي تحالف يضم جامعات أمريكية رائدة في مجال الزراعة، وهى جامعة كاليفورنيا ديفيز، وجامعة برودو، وجامعة ولاية ميتشجان، وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مركز التميز العلمي في الزراعة بالجامعة مع تحالف الجامعات الأمريكية، يهدف إلى العمل فى المشاريع العملاقة التى وضعتها الدولة، مثل تطوير طرق الزراعة بإستخدام الصوب الزراعية، والاستزراع السمكى، والثروة الحيوانية وتربية الماشية، وتحسين الإنتاج الداجنى، واستصلاح الأراضي بالطرق المتطورة، وإستخدام الطرق الحديثة للإرشاد والتسويق الزراعى.

وأضاف الخشت، أن المركز يقوم كذلك على إنشاء برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية، وتقديم الدعم للبحوث العلمية في مجال الزراعة، وبناء جسور التواصل مع كافة العاملين بالقطاع الزراعى لرفع كفاءة هذا القطاع، ومواكبة الخطة القومية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة مهتمة بالتعاون مع الجامعات الأمريكية في مجالات بحثية عديدة، فى الوقت الذى تسعى فيه للتقدم والتواجد فى مصاف الجامعات العالمية، مؤكداً أن مركز التميز العلمى فى الزراعة بالجامعة سوف يساهم فى تطوير البحث العلمى فى المجال الزراعى، الذى ينعكس بدوره على الاقتصاد القومى المصرى.

من جانبه قال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مركز التميز العلمى فى الزراعة، يعمل على دعم و تطوير التعليم الزراعى بمصر من خلال منح دراسية داخلية، ومنح تدريب بالولايات المتحدة الأمريكية للطلاب والأساتذة والعاملين بالقطاع الزراعى على مستوى جمهورية مصر العربية، بالشراكة مع وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضي، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمثلة في مختلف كليات الزراعة، ومراكز البحوث والمعاهد البحثية المتخصصة فى العلوم التطبيقية، وكبرى الشركات العاملة فى المجال الزراعى.