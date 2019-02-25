شكرا لقرائتكم خبر عن "ارسم..لون..كلنا واحد"..مبادرة الداخلية لتعليم الأطفال السلوكيات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عدد من ضباط مديريات أمن "القاهرة، والقليوبية، والغربية" زيارة عدد من أطفال المدارس الإبتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بـعنوان "إرسم .. لون - كلنا واحد" ، و"صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة.. بأسلوب البازل"بهدف توعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر ، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديداً فى مجالى "المرور والحماية المدنية".

وفى سياقٍ متصل ، ألقى أحد الضباط بمديرية أمن بورسعيد ندوة لطلاب (مدرسة أبوبكر الصديق) للغات بعنوان (دور الشرطة فى المجتمع) وذلك للتعرف على دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب .

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وزار عددٍ من الضباط بمديرية أمن مطروح مدرستى ( الهدى الخاصة - الثانوية الفنية للتمريض ) وذلك للتعرف على دور الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب ، حيث يأتى ذلك فى ضوء إستراتيحية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن ، وذلك لغرس بعض المفاهيم.